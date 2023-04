16-latka wsiadła z nieznajomym do samochodu i pojechała do Niemiec. Odstawił ją do komisariatu

Nastolatka z Żabna (woj. małopolskie) zamówiła w aplikacji przejazd do Niemiec. Gdy matka zgłosiła zaginięcie córki, policja skontaktowała się z wiozącym ją kierowcą. Mężczyzna przekazał dziewczynę niemieckim funkcjonariuszom.

Zgłoszenie o zaginionej 16-latce wpłynęło do dyżurnego policji z Żabna w zeszłym tygodniu, jednak policja o sprawie poinformowała w środę. Do policjantów zgłosiła się matka nastolatki. Kobieta przekazała, że jej córka kilka godzin wcześniej wsiadła do samochodu i odjechała w nieznanym kierunku.