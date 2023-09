Tragedia w przedszkolu. Nie żyje czterolatek, który wpadł do zbiornika wodnego

Jak poinformował nas młodszy kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, służby otrzymały w czwartek około godziny 15 informację o zdarzeniu w miejscowości Zabierzów pod Krakowem. Jak wynikało ze zgłoszenia, do studni z wodą na terenie przedszkola wpadło dziecko. To chłopiec.

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów, okazało się, że rzeczywiście mamy do czynienia z dzieckiem, które wpadło do zbiornika z wodą. Do tego zbiornika był utrudniony dostęp - opowiadał TVN24 młodszy brygadier Paweł Majda, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Krakowie.

- Nie jest to typowa studnia. Jest to zbiornik, który kiedyś służył na gromadzenie wody bądź innej cieczy. Jest dość dużej średnicy - to około 6 metrów, a na samym środku tego zbiornika jest nieduży właz - kwadrat 40 na 40 centymetrów. Od góry było to zabezpieczone. Nie było szczelnie przykryte. Były dwie betonowe ściany z boku, na których był daszek, ale pod spodem było przejście. Taka mała, drobna osoba mogła przejść pod tym daszkiem - opisywał.