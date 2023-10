Czterolatek utonął w studzience. Kurator Nowak: "kontrola wykazała całą masę nieprawidłowości"

Kontrola kuratorium wykazała, że plac jest nieprawidłowo usytuowany - bezpośrednio przy drodze i w rejonie stawu niezabezpieczonego przed dziećmi. Teren placu jest niewyrównany, z ziemi wystają korzenie drzew, a zabawki i fragmenty małej architektury nie mają certyfikatów. Sama zaś studzienka, w której utonął chłopiec, znajduje się między elementami małej architektury, przykryta paździerzową płytą, która nasiąkła wilgocią i pod ciężarem dziecka zapadła się. Co więcej, kontrola wykazała, że w rejonie przedszkola były łącznie cztery nieprawidłowo zabezpieczone studzienki. W samym zaś przedszkolu pracowało za mało nauczycielek w stosunku do liczby dzieci.

Kurator Barbara Nowak zapowiedziała, że złoży do prokuratury zawiadomienie o tych nieprawidłowościach stwarzających niebezpieczne warunki dla dzieci. "W rozumieniu prawa dla mnie to nie plac zabaw. Kontrola wykazała całą masę nieprawidłowości. Gdyby to było przedszkole samorządowe, publiczne, to nie dostałoby zgody kuratorium na funkcjonowanie" - stwierdziła Barbara Nowak.