Czterolatek utonął koło przedszkola. Prokuratura: studzienka była źle zabezpieczona

Krakowska prokuratura ustaliła, że studzienka, do której w Zabierzowie pod Krakowem wpadł czteroletni chłopiec, była źle zabezpieczona. Dziecka mimo próby reanimacji nie udało się uratować. W piątek odbyła się sekcja zwłok - nieoficjalne wstępne wyniki wskazują na to, że czterolatek utonął.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. To przestępstwo z artykułu 155 Kodeksu karnego: "Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Jak ustalili śledczy, studzienka, do której wpadł czterolatek, była źle zabezpieczona. Prokuratura podkreśla jednak, że jest za wcześnie, by mówić o zarzutach. Muszą być jeszcze przesłuchani wszyscy świadkowie - część przesłuchań planowanych jest na przyszły tydzień.

Czterolatek wpadł do zbiornika wodnego, nie przeżył

- Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów, okazało się, że rzeczywiście mamy do czynienia z dzieckiem, które wpadło do zbiornika z wodą. Był do niego utrudniony dostęp - opowiadał TVN24 młodszy brygadier Paweł Majda, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Krakowie.

- Nie jest to typowa studnia. Jest to zbiornik, który kiedyś służył na gromadzenie wody bądź innej cieczy. Jest dość dużej średnicy - to około 6 metrów, a na samym środku tego zbiornika jest nieduży właz - kwadrat 40 na 40 centymetrów. Od góry było to zabezpieczone. Nie było szczelnie przykryte. Były dwie betonowe ściany z boku, na których był daszek, ale pod spodem było przejście. Mała, drobna osoba mogła przejść pod tym daszkiem - opisywał.