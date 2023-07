Dwa pociągi wjechały na jeden tor. Zarzut dla maszynisty

czytaj dalej

Ponad 30 lat temu Sinead O'Connor była najpotężniejszą kobietą w muzyce popularnej - powiedziała w TVN24 dziennikarka muzyczna Anna Gacek. - To, za co też powinniśmy ją pamiętać, to to, co finalnie niestety okazało się być jej największym wrogiem - nieumiejętność grania według jakichkolwiek reguł i zasad - dodała. Bartek Chaciński ocenił, że Irlandka miała "naturalny, nieprawdopodobny talent". Według niego świat trzy dekady temu nie był na nią gotowy.