Z Krakowa do Warszawy i z Katowic do Gdańska. Policyjni lotnicy transportowali organy do przeszczepu

Policyjni lotnicy przetransportowali do szpitali w Warszawie i Gdańsku serce i wątrobę dla pacjentów czekających przeszczepu. Operacje się udały. Pacjenci, którym przeszczepiono organy czują się dobrze i powoli wracają do zdrowia

- Gdy tylko okazało się, że możemy wykonać te zadania, wybrano śmigłowce i lotnicze załogi. Transport wątroby ze szpitala w Małopolsce do Warszawy możliwy był do zrealizowania przy pomocy policyjnego Bella-407GXi. Lotnicy z zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP późnym wieczorem wystartowali z lotniska na Bemowie i po uzupełnieniu paliwa w Krakowie oczekiwali na pobranie narządu - mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji.

- Był hospitalizowany z powodu zaawansowanej niewydolności organu. Otrzymaliśmy informację, że rodzina zmarłego pacjenta z Małopolski wyraziła zgodę na pobranie narządów od ich najbliższego. Trzeba pamiętać, że szansa na ratunek dla jednego pacjenta to niezwykle trudny moment dla rodziny innego, zmarłego dawcy. Zgoda na pobranie organów może uratować życie nawet kilku innych pacjentów oczekujących na pilne transplantacje. Tak właśnie było w tym przypadku. Dzięki udzielonej przez rodzinę zgodzie nerki trafiły do Krakowa, płuca i serce do Zabrza, rogówka do Katowic, a nasz pacjent otrzymał wątrobę. Jest już po przeszczepieniu organu i pod czujnym okiem zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wraca do zdrowia - zaznacza