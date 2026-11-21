Kraków Wypadek na autostradzie. Policjanci wśród rannych

W wypadku na autostradzie zostało rannych pięć osób Źródło wideo: KP PSP w Brzesku Źródło zdj. gł.: KP PSP w Brzesku

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W sobotę przed godz. 17 na wysokości Brzeska w województwie małopolskim doszło do wypadku. Zdarzenie miało miejsce na autostradzie A4 na pasie w stronę Krakowa.

W wypadku zostało rannych pięć osób Źródło zdjęcia: KP PSP W Brzesku

Jak przekazał kpt. Dominik Machała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, samochód osobowy z czterema osobami w środku uderzył w przyczepę, auto techniczne i radiowóz. Pojazdy były tam w związku z wcześniejszą kolizją.

Do szpitala trafiło w sumie pięć osób: trzy z osobówki i dwoje policjantów. Wszystkie osoby były przytomne.

W wypadku zostało rannych pięć osób Źródło zdjęcia: KP PSP w Brzesku

Źródło: Google Maps