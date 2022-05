Obrońca Sebastiana Kościelnika: sąd przesłucha kolejnego byłego funkcjonariusza BOR ws. wypadku kolumny z limuzyną Beaty Szydło

czytaj dalej

Na ulicy Targowej w Pabianicach (woj. łódzkie) powstaje droga rowerowa. Miejscami przebiega 30 centymetrów od posesji. Żeby upewnić się, czy ścieżką nie nadjeżdża rowerzysta, trzeba będzie wyjechać samochodem do jej połowy, a to - jak podkreśla specjalista z zakresu ruchu drogowego - może skończyć się wypadkiem. Mieszkańcy proszą miasto o rozwiązanie problemu. Wiceprezydent odpowiada, że jego zdaniem inwestycja jest jak najbardziej w porządku, ale jednocześnie nie wyklucza, że jeszcze nieoddana do użytku droga rowerowa będzie poddana zmianom.