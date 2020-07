Zderzył się z rządową kolumną Beaty Szydło. Sąd wydał wyrok w sprawie kierowcy seicento. Będzie apelacja

Przed sądem w Oświęcimiu (Małopolska) zapadł wyrok w sprawie wypadku samochodowego Beaty Szydło w lutym 2017 roku. Sąd warunkowo, na rok, umorzył postępowanie. Kierowca seicento ma jednak zapłacić po tysiąc złotych nawiązek dla Beaty Szydło i kierowcy ówczesnego BOR. Sąd zaznaczył też, kierowca BOR, który prowadził auto z premier Szydło, również złamał przepisy ruchu drogowego; sprawa trafi do prokuratury.

Sąd ogłosił wyrok po godzinie 14 w czwartek. - Niekwestionowane są okoliczności dotyczące tego, kiedy i gdzie doszło do wypadku drogowego, który był przedmiotem rozpoznania. Odnośnie stanu faktycznego, to jest najistotniejszych jego okoliczności, sąd ustalił, że pierwszy z trzech pojazdów rządowych poruszał się, mając włączone światła błyskowe niebieskie i czerwone, to jest przeznaczone dla pojazdu uprzywilejowanego. Drugi z pojazdów miał światła niebieskie, a trzeci z pojazdów miał również włączone światła błyskowe w kolorze niebiesko-czerwonym. Pojazd pierwszy i trzeci światła te miały również na dachach. Sąd ustalił tę okoliczność w oparciu o pierwsze wyjaśnienia samego oskarżonego, który wprost podał, że zobaczył w lusterku wstecznym pojazd z włączonymi światłami uprzywilejowania w kolorze niebiesko-czerwonym, i było to wtedy, gdy zamierzał skręcić w lewo – powiedziała w uzasadnieniu decyzji sędzia Agnieszka Pawłowska.

Sędzia zaznaczyła, że informacja o światłach uprzywilejowania znalazły się także w zeznaniach świadków zdarzenia oraz że widać te światła na kolorowych nagraniach z monitoringu. – Powyższe dowody są ze sobą zgodne i przez to przekonujące – zaznaczyła sędzia Pawłowska.

- W kwestii sygnałów dźwiękowych sąd ustalił, iż nie były one używane. Powyższe wynika z zeznań wielu świadków, którzy znajdowali się w pobliżu miejsca zdarzenia, i nie ma wątpliwości co do tego, że gdyby takie sygnały były używane, to bez problemu by je usłyszeli. Oskarżony również takich sygnałów nie słyszał – zaznaczyła sędzia w dalszej części uzasadnienia.

Według sądu samochody rządowe, poruszające się w Oświęcimiu, gdy doszło do zderzenia z seicento, nie miały statusu kolumny uprzywilejowanej. Nadawały bowiem tylko sygnały świetlne, brakowało dźwiękowych.

Sąd zaznaczył, że kierowca BOR, który prowadził auto z premier Szydło, również złamał przepisy ruchu drogowego; sprawa trafi do prokuratury.

§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. .§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd: funkcjonariusze BOR mogli popełnić przestępstwo

Warunkowe umorzenie oznacza, że sąd uznaje winę Sebastiana Kościelnika, ale go nie skazuje. Jednocześnie sąd uznał, że kierowcy limuzyn rządowych przyczynili się do wypadku i w związku z tym skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy dawnego Biura Ochrony Rządu.

Nie jest wykluczone, że prokurator odwoła się od wyroku. Ma on bowiem wątpliwości, czy sąd prawidłowo ocenił zeznania tych świadków, którzy mówili, że nie było sygnałów dźwiękowych. – Zapoznam się na pewno z uzasadnieniem pisemnym. Dwa lata temu złożyliśmy propozycję łagodniejszą, rozstrzygnięcie jest takie samo. Czy ten proces był potrzebny, sami państw oceńcie – powiedział krótko po rozprawie prokurator Rafał Babiński.

Dwa lata temu, po zakończeniu śledztwa prokuratura złożyła propozycję warunkowego umorzenia postępowania, ale nie zgodził się na to Sebastian Kościelnik. Kierowca seicento uważał wówczas, ze to oznaczałoby, że zostałaby uznana jego wina. Teraz Kościelnik zapowiada, że odwoła się od czwartkowego wyroku sądu.

- Uważam, że przy tym splocie wydarzeń w żaden sposób nie można uznać Sebastiana Kościelnika za winnego spowodowanie tego wypadku. Bijemy się tu o zasady. Nie może być tak, żeby kierowcy samochodów nieuprzywilejowanych taranowali inne samochody na drodze, jadąc rażąco niezgodnie z przepisami, i żeby za winnego takiego zdarzenia uznawać staranowanego kierowcę małego samochodu – ocenił mecenas Władysław Pociej, obrońca kierowcy seicento.

Mowy końcowe

W środę strony zgłosiły swoje oczekiwania dotyczące rozstrzygnięcia sprawy. Obrońca Sebastiana Kościelnika wnioskował o uniewinnienie swojego klienta. Prokurator żądał uznania go za winnego i wyznaczenia kary roku ograniczenia wolności oraz prac społecznych. Stosunkowo niski wymiar żądanej kary tłumaczył tym, że ma ona mieć charakter wychowawczy, gdyż oskarżony jest młodym człowiekiem.

- Spodziewałem się, że (prokurator) będzie wnioskował o wyrok w zawieszeniu. Trochę zaskoczyło mnie, że to jest tylko ograniczenie wolności. Chciałbym, żeby to wszystko zostało umorzone, żebym został uniewinniony – mówił w środę Sebastian Kościelnik.

Prokurator wnioskuje o ograniczenie wolności Sebastiana Kościelnika TVN24

Mowy końcowe w procesie

Wcześniej obrońca i prokurator wygłaszali mowy końcowe. Zostały one podzielone na dwie części – jawną i niejawną. Ta druga obejmowała materiał, który został utajniony na etapie śledztwa prokuratorskiego, a później także w postępowaniu przed sądem. Chodzi o zeznania ówczesnej szefowej rządu Beaty Szydło, funkcjonariuszy byłego Biura Ochrony Rządu oraz objęte tajemnicą materiały, dotyczące zasad przewożenia najważniejszych osób w państwie.

W ramach wcześniejszej, jawnej części mów końcowych prokurator starał się udowodnić, że Sebastian Kościelnik podczas jazdy wykazał się nieznajomością przepisów, brawurą i arogancją. - Przedstawiłem w wystąpieniu końcowym argumenty, które przemawiają za możliwością i zasadnością uznania Sebastiana Kościelnika za winnego popełnienia tego czynu. Oczywiście nie przedstawiłem całości materiałów, tylko te, które mogłem omówić jawnie – poinformował wówczas Rafał Babiński, prokurator okręgowy z Krakowa.

Babiński zwrócił się też do Kościelnika z pytaniem, czy podziękował kierowcy rządowej limuzyny, że ten, uderzając w jego auto, starał się manewrować, aby nie wyrządzić żadnych szkód i uratował mu życie, a Beatę Szydło i jej kierowcę przeprosił za to, że doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Kościelnik nie krył oburzenia tymi słowami. - Słowa prokuratora były mocno nie na miejscu (...) Było to po prostu bezczelne z jego strony - stwierdził kierowca fiata seicento.

Mowę końcową wygłosił także Władysław Pociej, obrońca Sebastiana Kościelnika, który w jej jawnej części argumentował, że winę za zdarzenie ponoszą kierowcy Biura Ochrony Rządu.

– W moim przekonaniu, jeśli pozbawić pojazdy rządowe statusu uprzywilejowania, jeżeli na dodatek wykazać, że kierowcy tych pojazdów złamali wszelkie zasady - jazda pod prąd, przekraczanie podwójnej ciągłej linii, wyprzedzanie na skrzyżowaniu, jazda z prędkością, która musi budzić zdumienie – to są okoliczności, które muszą przesądzać o winie tych ludzi. W moim przekonaniu Sebastian Kościelnik mógłby ponosić odpowiedzialność za to zdarzenie, gdyby mógł widzieć i słyszeć pojazdy uprzywilejowane – ocenił po rozprawie Pociej.

Dowód w sprawie wypadku Szydło zniszczony, prokuratura nie wszczęła śledztwa 22.01 | Prokuratura, która prowadziła postępowanie dotyczące uszkodzonego dowodu w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło, nie dopatrzyła się znamion przestępstwa i odmówiła wszczęcia śledztwa. O uszkodzonych płytach z materiałami wideo jako pierwszy informował portal tvn24.pl TVN24

Wypadek rządowej kolumny

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło (jej pojazd był w środku kolumny) wyprzedzała fiata seicento. Jego kierowca Sebastian Kościelnik przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusze BOR.

Śledczy zarzucili kierowcy fiata nieumyślne spowodowanie wypadku.

W połowie marca 2018 r. krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Śledczy chcieli wyznaczenia Kościelnikowi okresu próby wynoszącego rok. Mężczyzna miałby też zapłacić 1,5 tys. złotych nawiązki. Kierowca nie zgodził się na umorzenie.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Wskazała w nim, że kierowca przepuścił samochód emitujący świetlne sygnały uprzywilejowania, ale później nie zachował ostrożności, nie obserwował jezdni za swoim autem i nie upewnił się, czy pojazd uprzywilejowany jest jeden, czy więcej. Ruszył, nie ustępując pierwszeństwa, i doprowadził do zderzenia z drugim samochodem BOR, który akurat go wyprzedzał.

Proces rozpoczął się w połowie października 2018 r. Na pierwszej rozprawie Kościelnik odmówił składania wyjaśnień. Sędzia odczytała jego wcześniejsze zeznania, w tym pierwsze, krótko po wypadku, gdy przyznał się do zarzutu nieumyślnego spowodowania wypadku. Później nie poczuwał się do winy.

W sumie w procesie przesłuchano kilkadziesiąt osób, w tym Beatę Szydło. Część rozpraw w procesie odbyła się za zamkniętymi drzwiami.

Zdaniem obrońcy Sebastiana Kościelnika winę za wypadek ponoszą kierowcy BOR. TVN24

