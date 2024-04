W tym mieście to Lewica zdecydowanie wygrała z PiS

W Gorlicach na stanowisko burmistrza startowało dwoje kandydatów. Oboje to członkowie zasiadających w sejmie partii politycznych: Rafał Kukla należy do Nowej Lewicy, a Beata Mikruta-Kawa może pochwalić się legitymacją Prawa i Sprawiedliwości. I chociaż w skali ogólnopolskiej Lewica odnotowała słaby wynik wyborczy, to w Gorlicach role się odwróciły.