Wymiana balustrad po rowerowej stronie kładki o. Bernatka

Przetopią kłódki na ławkę

W ramach remontu uszkodzoną siatkę balustradową zastąpiły pionowe pręty ze stali nierdzewnej, na których pojawiły się już nowe kłódki zakochanych. Poprzednie kłódki zostały zdjęte i będą przetopione - powstanie z nich wyjątkowa ławeczka. Na decyzję o przetopieniu kłódek na ławkę wpłynął fakt, że ważą w sumie ok. 3 ton, co pozwoli na utworzenie takiej rzeźby. Była to też jedna z propozycji przesłanych w ramach specjalnej ankiety do ZDMK w 2022 r.