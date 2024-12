Wyłudzenie 12 milionów złotych. Podejrzani "zasadniczo się przyznali"

Zgłaszali rzekomych pracowników

Według śledczych mechanizm przestępstwa polegał na tzw. wstecznym zgłaszaniu do ZUS przez podejrzanych rzekomych pracowników - tych samych ok. 120 osób, w tym samym czasie - co skutkowało przyznaniem dofinansowań do każdego z tych pracowników. Łącznie podejrzani mieli wyłudzić w ten sposób w Krakowie i Olkuszu ponad 12 mln zł w okresie od stycznia 2020 r. do lipca 2021 r.