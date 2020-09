Wyłamał drzwi od kabiny, groził, że użyje noża. Po zarzutach "wyraził skruchę"

Agresor został zatrzymany w sobotę. Około godziny 6:30 na przystanku Lipska wsiadł do tramwaju linii nr 20, po czym zerwał taśmę, którą z powodu koronawirusa oddzielona jest kabina motorniczego od miejsc dla pasażerów, a następnie zaczął szarpać drzwi do kabiny i wyłamał je.

"My nawet tego nie skomentujemy. To coś co zupełnie wykracza poza próby zrozumienia tego bezsensownego i brutalnego zachowania" - napisali przedstawiciele krakowskiego MPK w mediach społecznościowych.