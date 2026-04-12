Węgrzy głosują w Polsce. "To mój dom, mój kraj. Po prostu mi zależy" Anna Winiarska |

Oprócz Krakowa obywatele Węgier mogą głosować w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. W tym roku, by oddać głos za granicą, zarejestrowało się ponad 90 tysięcy osób.. Podczas poprzednich wyborów było to ponad 65 tysięcy.

- Ta piękna pogoda w Krakowie zachęciła naszych obywateli do szybszego głosowania. Z zarejestrowanych 272 obywateli przyszło już ponad 80 procent. Oprócz tego przyszło kilkunastu, którzy korespondencyjnie oddali głos - relacjonował na antenie TVN24 Tibor Gerencsér, Konsul Generalny Węgier w Krakowie. Jak dodał, nie doszło do żadnych niespodziewanych zdarzeń, a "obywatele są uśmiechnięci".

Reporter TVN24 rozmawiał z osobami, które przyszły oddać głos. - Mieszkam tutaj, pracuję już dwa miesiące. Zawsze głosuję we wszystkich wyborach na Węgrzech. To mój dom, mój kraj. Po prostu mi zależy - mówił jeden z mężczyzn.

Wybierają 199 deputowanych

W niedzielę o godz. 6 otworzono na Węgrzech lokale w wyborach parlamentarnych, które wyłonią 199 posłów jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego. Głosowanie potrwa do godz. 19, a pierwsze wstępne wyniki zostaną ogłoszone około godz. 20 - poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze Węgier (NVI).

Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), czyli jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Chociaż do wyborów zarejestrowało się pięć list partyjnych oraz 12 list węgierskich mniejszości, ich wynik rozstrzygnie się pomiędzy koalicją Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) kierowaną przez premiera Viktora Orbana a opozycyjną partią TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara.

Jak wygląda głosowanie

Wyborcy oddają dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.

Prawo czynne i bierne w wyborach parlamentarnych mają wszyscy co najmniej 18-letni obywatele, którym sąd go nie odebrał.

Węgierskie prawo nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godz. 19. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych. Wyborcy czekający przed lokalem o godz. 19 będą mieli możliwość oddania głosu, jednak w momencie oficjalnego zakończenia głosowania minie możliwość ustawiania się w kolejce.