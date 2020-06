Ojciec i syn pobrali karty, na obu zagłosować miał jeden z nich

Mieszkaniec Kielc miał oddać dwa głosy w wyborach, wykorzystując do tego dwie karty – swoją i syna. Komisja wyborcza zawiadomiła policję, która wyjaśnia sprawę. - Dotarliśmy do świadków, przesłuchaliśmy osoby, które miały tego czynu dokonać - informuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji.

Kieleccy policjanci w niedzielę około południa otrzymali informację, że w jednym z lokali wyborczych doszło do naruszeń przepisów odnośnie głosowania. - Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy w rozmowie ze zgłaszającym ustalili, że do lokalu wyborczego weszło dwóch mężczyzn, pobrali oni swoje karty wyborcze, potem młodszy z nich przekazał starszemu swoją kartę. Ten starszy mężczyzna miał oddać głos na tych dwóch kartach, a potem wrzucić je do urny wyborczej - mówi Damian Janus ze świętokrzyskiej policji.