Wybierasz się w Tatry lub Bieszczady? Uważaj na granicy ze Słowacją, za jej przekroczenie zapłacisz mandat

Chodziło o systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza. Chodziło o to, żeby go pokazać w rządowej telewizji w charakterze człowieka, który niesie pomoc - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który w środę upublicznił wpłaty, jakie od instytucji państwowych miała otrzymywać fundacja, z którą związany jest Kukiz. - Fundacja Kukiza "Potrafisz Polsko!" została uczyniona przez rząd PiS kurierem do Ukrainy - dodał. Poseł mówił również o swym wniosku do prokuratury o zbadanie działalności fundacji.