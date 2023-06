Konwojent został obezwładniony, napastnicy odjechali z sejfem. Zatrzymano sześć osób

Konwojent został napadnięty na jednym z wrocławskich parkingów 10 czerwca. Wówczas dwóch nieznanych sprawców obezwładniło go przy pomocy paralizatora, a następnie zabrało kluczyki do samochodu służbowego. W pojeździe znajdował się sejf, zawierający 700 tysięcy złotych.

Gotówka pod podłogą i w ścianie

Sprawą od samego początku zajmowali się funkcjonariusze wydziału kryminalnego z wrocławskiej policji. - Drobiazgowa analiza zebranych materiałów i dowodów, setki godzin pracy operacyjnej, ustaleń, weryfikacji monitoringów, zbierania szczątkowych informacji w tej sprawie, pozwoliły w końcu na typowanie osób mogących mieć związek z tą sprawą. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat oraz dwie kobiety w wieku 23 i 25 lat – przekazał w środę rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych o napad na konwojenta

Do tej pory zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia usłyszało już trzech mężczyzn - dwóch 24-latków i 48-latek. Prokurator na podstawie zebranych przez policjantów materiałów i dowodów, wystąpił z wnioskami o tymczasowy areszt dla podejrzanych do sądu. Sąd przychylił się do wniosku i tymczasowo aresztował trzech mężczyzn. Za popełniony czyn może im teraz grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.