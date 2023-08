Kompletnie pijany 39-latek wjechał skuterem do rowu. Wiózł córkę 

Ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie miał 39-latek, który w miejscowości Wrocanka (woj. podkarpackie), wioząc swoją córkę na skuterze, stracił panowanie nad jednośladem. Zjechał z jezdni do rowu.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Wrocanka w powiecie jasielskim. Jak relacjonuje policja, po przyjechaniu na miejsce funkcjonariusze zauważyli leżącego w rowie mężczyznę oraz stojącą obok dziewczynę.

- Mężczyzna uskarżał się na ból pleców w okolicy kręgosłupa. Oświadczył mundurowym, że to on kierował motorowerem marki Zipp. Wraz z nim podróżowała jego 15-letnia córka. Tłumaczył, że w trakcie jazdy źle się poczuł i w pewnym momencie zjechał z jezdni do rowu, wywracając pojazd - przekazał młodszy aspirant Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.