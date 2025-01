W tym roku "Dama z gronostajem" też gra z Orkiestrą

czytaj dalej

Jak informował resort zdrowia, w ramach rządowego programu in vitro uzyskano niemal 10 tysięcy ciąż. - To jest niesamowity sukces tych rodzin, które skorzystały. Dlatego, że większość tych osób, które mogą cieszyć się z uzyskanej ciąży, to prawdopodobnie były osoby, które latami cierpiały - mówiła w TVN24 w sobotę Narine Szostak ze Stowarzyszenia Płodność Start. Zdaniem doktora Grzegorza Mrugacza z Kliniki Bocian, program może zachęcić coraz młodsze osoby do in vitro.