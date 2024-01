Łabędź przymarzł do oblodzonego stawu. Strażacy ruszyli do akcji

czytaj dalej

Do niezwykłego odkrycia doszło podczas zdejmowania nawierzchni drogi we Wrzosowie (woj. zachodniopomorskie). Robotnicy natrafili na dwie skrzynie z czasów II wojny światowej. Wykopano zastawę stołową, żelazko, fragmenty obuwia i damskie rękawiczki. Rzeczy zostały już zabezpieczone i przewiezione do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, gdzie zostały oczyszczone. Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecyduje, co się teraz z nimi stanie.