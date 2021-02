Uciekał przed policją, staranował rogatki. "Jedna przebiła przednią szybę"

Kierowca mazdy nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policjantami przez przejazd kolejowy, tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Skład wyhamował, uniemożliwiając policjantom dalszy pościg.

Patrol drogówki zauważył jadącą zbyt szybko mazdę podczas kontroli prędkości w Woli Radziszowskiej (Małopolska). Pojazd pędził 108 km/h na drodze z obowiązującym ograniczenim do 50 km/h.

- Policjant stojący przy radiowozie natychmiast wydał wyraźny sygnał do zatrzymania pojazdu. Kierujący początkowo na widok mundurowych zwolnił, jednak po chwili znacznie przyśpieszył, ignorując sygnał do zatrzymania i zmuszając przy tym funkcjonariusza do gwałtownego odskoczenia na pobocze, celem uniknięcia potrącenia – mówi Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.