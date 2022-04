Hollywoodzka gwiazda w zupełnie nowej roli. Liev Schreiber na granicy gotował zupę dla ukraińskich uchodźców

Liev Schreiber jest hollywoodzkim aktorem i reżyserem. Widzowie mogli go zobaczyć w takich produkcjach jak "Spotlight", "X-Men Geneza: Wolverine", serial "Ray Donovan". Teraz gwiazdor sam obsadził się w zupełnie nowej roli. Przyleciał do Polski, by pomagać jako wolontariusz uchodźcom z Ukrainy. To, co robi w Polsce i w Ukrainie, relacjonuje w mediach społecznościowych.