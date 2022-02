W Krakowie 150 osób oddało krew. Chcą pomóc rannym z Ukrainy

- W tym momencie Polska nie wspomaga Ukrainy zapasami krwi, ale jest na to gotowa - powiedziała w sobotę Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. To właśnie do tej placówki, w ostatnich dniach tłumnie ruszyli Małopolanie, by oddać krew z myślą o rannych Ukraińcach. Tylko w sobotę w centrum oddało krew 150 osób.