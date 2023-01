Nie żyje Wojciech Narębski, jeden z ostatnich żołnierzy Andersa. Walczył pod Monte Cassino

Wojciech Narębski nie żyje. Był żołnierzem i cenionym naukowcem

Wojciech Narębski urodził się 14 kwietnia 1925 roku we Włocławku. Jako dziecko przeniósł się wraz z rodziną do Wilna. Jak podaje Maciej Łyszczarz w "Biografii Wojciecha Narębskiego", po wybuchu II wojny światowej związał się on z konspiracyjną organizacją Związek Wolnych Polaków. Za tę działalność został wiosną 1941 roku aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRS. Po podpisaniu układu Sikorski - Majski dołączył do Armii gen. Andersa i wraz z nią przebył szlak od ZSRS przez Persję, Palestynę aż do Włoch i Wielkiej Brytanii.