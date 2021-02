"Szarpiąc i wykręcając dłonie babci", zabrała jej pieniądze. 42-letnia wnuczka odpowie za napaść

42-letnia kobieta razem z partnerem odwiedziła swoją babcię. Wizyta jednak nie należała do przyjemnych – jak podaje policja, para obrabowała seniorkę.

Jak dalej relacjonuje policjant, w tej samej chwili do seniorki podeszła jej wnuczka. - Szarpiąc ją i wykręcając dłonie, odebrała jej kolejny plik banknotów. W sumie łupem zbójeckiej pary padło 2400 złotych – podaje Kwieciński.

Uciekała autostopem

Pokrzywdzona natychmiast powiadomiła policję. - Działania służby dyżurnej, zaangażowanie patroli i punkty kontrolne na możliwych trasach poruszania się sprawców doprowadziły do zatrzymania samochodu, którym jechał 42-latek. Jego partnerki jednak w pojeździe nie było – powiedział policjant.

Kobieta została zatrzymana tej samej nocy w podjędrzejowskiej miejscowości. Z pomocą przypadkowo zatrzymanego kierowcy próbowała dotrzeć do miejsca zamieszkania.

W poniedziałek para sprawców została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie. Oboje usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności.