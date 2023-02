Pędził 125 kilometrów na godzinę przez miasto. Stracił prawo jazdy i dostał wysoki mandat

Policja: kierowca stracił prawo jazdy, ale mandatu nie przyjął

Po godzinie 8 do kontroli zatrzymany został kierowca audi, który w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę, jechał z prędkością 107 kilometrów na godzinę.

Taryfikator mandatów 2023. Jakie kary za przekroczenie prędkości?

Zgodnie z obowiązującym od 2022 roku taryfikatorem mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.