Siedmiolatek wysiadł z pociągu, babcia pojechała dalej. Chłopca znaleźli funkcjonariusze SOK

Panią Joannę, która zażyła tabletkę poronną, spotkało w szpitalu przesłuchanie i rewizja ze strony policjantów. - Chociaż samo słowo aborcja nie padło, to dopytywali, skąd tabletki, że ma oddać komputer i telefon, prawdopodobnie po to, by szukać jakichś śladów pomocy w dokonaniu tej aborcji - mówiła reporterka "Faktów" TVN Renata Kijowska. Zaznaczyła, że "są sytuacje, kiedy policja jest potrzebna do tego, by asystować, być przy pacjencie, ale nie w takim wymiarze i nie w takiej liczbie". Podała przykład pacjenta po zażyciu narkotyków. - Nikt nie przeszkadza w badaniu. Nikt nie dopytuje i nie docieka, skąd ten pacjent po narkotykach ma te narkotyki - mówiła Kijowska.