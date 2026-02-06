Pies sam biegał po wsi. Zgłoszenie uratowało życie właściciela

Policjanci z Żabna dostali zgłoszenie błąkającym się zwierzęciu w czwartek wieczorem. Ustalili, gdzie mieszka właściciel psa i pojechali pod ten adres. Nikt jednak nie otworzył im drzwi.
"Z uwagi na brak reakcji oraz obawy o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, funkcjonariusze - za pośrednictwem dzielnicowego - wezwali osobę posiadającą klucz do nieruchomości i otworzyli drzwi wejściowe. Po wejściu do środka wyczuwalny był intensywny zapach ulatniającego się gazu" - czytamy w komunikacie.
Nieszczelna instalacja
Mieszkańcy nie odpowiadali na wołania, aż wreszcie policjanci w jednym z pomieszczeń znaleźli śpiącego mężczyznę, którego obudzili i wyprowadzili na zewnątrz. W kolejnym pokoju przebywał inny mężczyzna, który nie reagował na bodźce. Odzyskał jednak świadomość podczas ewakuacji.
"Funkcjonariusze otworzyli okna w budynku w celu przewietrzenia pomieszczeń oraz rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Jednocześnie na miejsce wezwano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie gazowe" - wylicza policja. 56- i 66-latek nie wymagali hospitalizacji.
Okazało się, że źródłem wycieku była nieszczelna instalacja kuchenki. Po zakręceniu gazu mieszkańcy mogli wrócić do domu.
Opracowała Anna Winiarska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock