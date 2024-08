czytaj dalej

Do wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i krajami zachodnimi doszło w stolicy Turcji, Ankarze. Uczestniczyła w niej także Polska - przekazała kancelaria prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Wolność odzyskali między innymi przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan i Ilja Jaszyn. Do Rosji wróci skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi najemnik Rico Krieger. Wymiana obejmuje 26 więźniów odsiadujących wyroki w siedmiu krajach.