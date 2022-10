Posprzątali park z opon, ubrań i butelek. W kilka godzin uzbierali pół tony śmieci

Pół tony śmieci uzbierali w sobotę wolontariusze w parku Grabówki w Wieliczce pod Krakowem. To finał akcji Czyste Lasy, w ramach której działacze zapraszali mieszkańców do wspólnego sprzątania zielonych obszarów. Wśród odpadów, które z wielickiego parku trafią do recyklingu, znalazły się między innymi opony, ubrania i butelki.