Uciekał ulicami miasta, zatrzymał się dopiero na łące, z auta wyciągnęli go przez okno

Mężczyzna zwrócił uwagę policjantów we wtorek rano. - Kryminalni zauważyli mężczyznę, który wysiadł z audi i bardzo uważnie zaczął lustrować pobliskie posesje. Ponieważ jego zachowanie wydawało się podejrzane, policjanci postanowili go wylegitymować – tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Pościg

Na widok funkcjonariuszy 40-latek wskoczył do samochodu i próbował uciec. Policjanci ruszyli w pościg, do którego przyłączyły się w międzyczasie inne radiowozy.

- Na osiedlu Krzyszkowice, oznakowany radiowóz zajechał drogę kierującemu audi, jednak ten skręcił w boczną ulicę szutrową, która była drogą ślepą, prowadzącą do prywatnej posesji. Kierujący widząc to, w pewnym momencie odbił w łąkę i kontynuował dalszą drogę między zaroślami oraz drzewami. Policjanci widząc, że dalsza jazdy nie będzie możliwa, wysiedli i podbiegli do audi. Kilkukrotnie wezwali kierowcę do wyłączenia silnika oraz do opuszczenia samochodu. Mężczyzna nie miał zamiaru otworzyć drzwi funkcjonariuszom i w dalszym ciągu próbował przebić się swoim samochodem przez zarośla. Mundurowi rozbili więc szybę i wyciągnęli kierowcę z pojazdu – relacjonuje Gleń.