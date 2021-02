Rehabilitacja ozdrowieńców w kopalni sali, 135 metrów pod ziemią

Jak przebiega rekonwalescencja

Uzdrowisko swój program rehabilitacji kieruje do osób, które chorowały na COVID-19 i borykają się z jego długofalowymi konsekwencjami, ale także do pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby dróg oddechowych - astmę lub przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc, u których infekcja koronawirusem zaostrzyła dolegliwości.

Mikroklimat

Najczęstsze konsekwencje COVID-19 to zmęczenie, brak energii, kłopoty z oddechem, bezsenność, problemy z sercem. - Do szpitala trafiłem w bardzo ciężkim stanie. Dokuczały mi duszności, nie mogłem złapać oddechu - mówił Andrzej Garycki, który przeszedł zakażenie koronawirusem na przełomie listopada i grudnia. Po dwóch tygodniach hospitalizacji wrócił do domu, ale dokuczała mu bezsenność i bardzo szybko dopadało zmęczenie. - Byłem bardzo słaby. Trzy-cztery kroki i czułem duże zmęczenie. Miałem kłopoty z oddechem, który był płytki. I cały czas towarzyszył mi strach: czy to minie, czy człowiek już taki będzie i nie uda się wrócić do sprawności - opowiadał.