"Ustaliliśmy personalia agresora". Zatrzymany za pobicie nauczyciela, który stanął w obronie czarnoskórego

Policja zatrzymała podejrzanego o pobicie

"Dla Was jestem gotowy jeszcze nie raz nadstawić głowę"

"Nie jest ważne, czy jesteś prawicowy czy lewicowy. Ważne, byś kierował się w życiu wartościami a nie udawał, że to robisz. Świat się nie dzieli na złą prawicę i dobrą lewicę bądź też odwrotnie. Świat się nie dzieli na żadnych ludzi - tylko na to, co robimy dobrego i to, co robimy złego. Nie chcę, by ktokolwiek w wyniku moich 'nauk' i tego, co się ostatnio stało - zmieniał poglądy polityczne. Chciałbym tylko pomóc, by każdy te poglądy opierał na autentycznych wartościach. Uważam, że jeżeli zbudujemy takie społeczeństwo - to niezależnie od tego, w której strefie układu dwuosiowego sceny politycznej się znajdziemy - każdy - niezależnie od koloru skóry, religii, narodowości, orientacji seksualnej - będzie się czuł jak w rodzinie, tak jak ja się czuję w naszej społeczności szkolnej. Uważam, że nam to się udaje, choć jesteśmy szkołą niemalże międzynarodową. Dlatego dla Was jestem gotowy jeszcze nie raz nadstawić głowę, bo naprawdę jesteście wspaniałymi ludźmi" - napisał.