Bakterie coli w publicznym wodociągu. Wodę pitną dostarczą beczkowozy

Woda pochodząca z instalacji Wodociągu Publicznego Wieliczka nie nadaje się do spożycia przez ludzi - przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który zakazał korzystania z niej. Powodem jest skażenie wody bakteriami z grupy coli.

W czwartek sanepid otrzymał cząstkowe wyniki badań próbek wody pobranych 21 lipca. Stwierdzono w nich obecność bakterii z grupy coli. Woda nie nadaje się ani do picia, ani do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych.