Wezwała policję do agresywnego partnera. Została zatrzymana, bo była poszukiwana

Mszana Dolna (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

39-latka z gminy Ząb na Podhalu zadzwoniła we wtorek na numer alarmowy. "Zgłoszenie wskazywało, że nietrzeźwy partner, po przybyciu do domu, miał rzekomo wywołać awanturę wobec kobiety" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Mężczyzna na razie nie został zatrzymany. Do aresztu trafiła natomiast jego partnerka, poszukiwana do odbycia kary czteromiesięcznego więzienia. Policja zapowiada jednak, że sprawa domowej awantury również znajdzie dalszy bieg.

Sam przyszedł na policję

Z kolei w środę do Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej zgłosił się 47-letni mężczyzna. "Funkcjonariusz przeprowadził rozmowę z petentem, po czym dokonał jego sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych. Policjant ustalił, że mężczyzna ten figuruje jako osoba poszukiwana na podstawie zarządzenia o wszczęciu poszukiwań ogólnokrajowych wydanego przez Sąd Rejonowy w Limanowej" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, gdzie został poddany czynnościom procesowym.