Znęcał się nad kotem, zwierzę nie przeżyło. Wszystko nagrała kamera monitoringu

Uderzył małego kota, kopnął, a później cisnął nim w metalowe barierki - ustalili małopolscy policjanci. Zwierzę nie przeżyło. Dzięki nagraniu z monitoringu, funkcjonariusze ustalili 30-letniego sprawcę. Usłyszał on zarzut znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenia do śmierci zwierzęcia. Mężczyzna wkrótce stanie przed sądem.

Małopolscy policjanci skierowali do prokuratury projekt aktu oskarżenia przeciwko 30-letniemu mężczyźnie. Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenia do jego uśmiercenia. Wkrótce sprawa ma trafić do sądu.