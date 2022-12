To będzie turystyczny hit. Powstanie najdłuższa w Polsce i jedna z najdłuższych w Europie tyrolka

W grudniu przetarg, budowa po sezonie zimowym, pierwsze zjazdy w wakacje

- Budowa najdłuższego w Polsce i w naszej części Europy dwulinowego zjazdu tyrolskiego nie jest wcale pomysłem "rozgrzanych głów" - dodaje Robert Petka, zastępca wójta gminy Olszanica. - Każdą inwestycję drobiazgowo analizujemy i starannie się do niej przygotowujemy. Osobiście obserwowaliśmy, jak funkcjonują takie instalacje w austriackim Salbach i słowackiej Kubinskiej Hole. Konsultowaliśmy ją także z najlepszymi specjalistami z tej branży. Doskonale wiemy, co robimy, dlaczego to robimy i po co to robimy - zapewnia nasz rozmówca.