Strażak i dwoje dzieci w szpitalu po pożarze drewnianego budynku

Pożar drewnianego budynku gospodarczego w Waksmundzie niedaleko Nowego Targu rozpoczął się po godzinie 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Płomienie szybko objęły cały obiekt. W środku nikogo nie było, jednak istniało niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się ognia na przylegające do budynku dwa domy.

Trzy osoby w szpitalu

W wyniku akcji gaśniczej strażakom udało się obronić przed pożarem oba domy, jednak lekko poszkodowane zostały trzy osoby.

- Dwoje dzieci lekko podtruło się dymem, zostały przewiezione do szpitala. Towarzyszyła im matka, której nic się nie stało. Do szpitala został przewieziony także jeden ze strażaków, uderzony prądownicą. Nie doznał poważnych obrażeń, ale konieczne było zszycie rany, czego nie mogliśmy wykonać na miejscu - powiedział tvn24.pl mł. bryg. Krzysztof Batkiewicz z nowotarskiej straży pożarnej.

Działania strażaków zakończyły się około godziny 8 rano. W akcji brało udział 17 zastępów, czyli około stu ratowników.

Jak powiedział nam asp. szt. Łukasz Burek, oficer prasowy nowotarskiej policji, przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. - Prowadzimy w tej sprawie czynności wyjaśniające. Rozpoczęły się oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego - poinformował tvn24.pl rzecznik komendy przed godziną 15.

