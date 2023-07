Bili i kopali po całym ciele, a na koniec okradli. Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju

Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 lipca na bulwarach nad Skawą w Wadowicach. Policjanci zostali powiadomieni o brutalnym pobiciu, w wyniku którego 41-letni mężczyzna trafił do szpitala.

Najpierw zaczepili, później bili i kopali po całym ciele

Jak informuje policja z Wadowic, funkcjonariusze pionu kryminalnego ustalili, że pokrzywdzony został zaczepiony przez kilku mężczyzn na bulwarach nad Skawą, którzy bez powodu zaczęli uderzać go rękami w twarz. Mężczyzna zaczął uciekać, jednak dwóch agresorów dogoniło go i zaczęło bić pięściami po całym ciele. Mężczyźni przewrócili 41-latka za ziemię, a następnie zaczęli go kopać, po czym uciekli, zabierając mu telefon i zegarek o łącznej wartości ponad 2500 złotych - informuje policja.

Podejrzani o pobicie wytypowani i zatrzymani

Jak czytamy w komunikacie wadowickiej policji, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego przeanalizowali wszystkie zdobyte informacje i ustalili tożsamość sprawców. Pierwszy z wytypowanych mężczyzn, 22-letni mieszkaniec gminy Wadowice, został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w swoim miejscu zamieszkania. Trzy dni później funkcjonariusze zatrzymali drugiego mężczyznę, którym okazał się być 26-letni wadowiczanin. W trakcie dalszych czynności kryminalni zatrzymali kolejną osobę, 52-latka z gminy Wadowice, który wiedząc, że zegarek pochodzi z przestępstwa, oddał go do jednego z lombardów w powiecie wadowickim - przekazuje policja. Prokurator przedstawił 22 i 26-latkowi zarzut rozboju. Grozi im od dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolności. 52-letni mieszkaniec gminy Wadowice usłyszał zarzut paserstwa, do którego się przyznał. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Wadowicach aresztował na trzy miesiące obu mężczyzn podejrzanych o rozbój. Wobec 52-latka zastosował policyjny dozór.