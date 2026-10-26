Kraków Nazwała się "ponadprzyjaciółką". Ruszył proces nauczycielki oskarżonej o molestowanie ucznia Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Nauczycielka podejrzana o pedofilię. Nazwała się "ponadprzyjaciółką" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

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Przed wadowickim sądem rejonowym rozpoczął się w poniedziałek proces Katarzyny K. - nauczycielki, którą śledczy oskarżyli o wykorzystywanie seksualne małoletniego ucznia. Kobieta temu zaprzecza. Na pierwszej rozprawie sąd postanowił, że proces będzie niejawny.

Do sądu przyszła oskarżona. Obecni byli bliscy chłopca, w tym ojciec, który jest świadkiem.

Mecenas Danuta Knapik, która reprezentuje poszkodowanego, poinformowała, że jest on w złym stanie psychicznym, co uniemożliwia jego przesłuchanie. Obecnie jest już pełnoletni.

Do 15 lat więzienia

Katarzyna K. jest oskarżona o przestępstwa, do których miało dojść w latach 2021-2023. Zdaniem prokuratury kobieta przez prawie półtora roku wykorzystywała seksualnie ucznia, który nie ukończył wtedy jeszcze 15 lat. Drugi zarzut dotyczy nadużycia zaufania w okresie, gdy nastolatek osiągnął już ten wiek.

Nauczycielce, która pozostaje zawieszona w wykonywaniu zawodu, grozi kara do 15 lat więzienia.

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"Ponadprzyjaciółka"

Sprawę opisywaliśmy w tvn24.pl w listopadzie 2025 roku - niedługo po tym, jak kobieta usłyszała zarzuty. Ojciec pokrzywdzonego chłopca przyznał wtedy w rozmowie z Małgorzatą Marczok, że dowiedział się o sprawie, gdy syn miał już 17 lat, chodził już wówczas do szkoły średniej i nie miał na co dzień kontaktu z uczącą w podstawówce nauczycielką języka angielskiego.

- Później się dowiedziałem, że ta ich "przyjaźń", bo sama się nazwała "ponadprzyjaciółką" [...], się już zakończyła. Powiedział, że ona go skrzywdziła jeszcze w podstawówce, przed zakończeniem ósmej klasy - mówił ojciec nastolatka.

"Ponadprzyjaciółka" to określenie, które nauczycielka zamieściła również na okładce nieistniejącego tygodnika, która była jej spersonalizowanym prezentem dla nastolatka.

Prezent podejrzanej o pedofilię nauczycielki dla ucznia jednej ze szkół w powiecie wadowickim Źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Katarzyna K. w rozmowie z "Faktem" twierdziła, że chłopiec wszystko zmyślił. - 19 lat pracowałam z młodzieżą i nigdy nikt mnie o nic takiego nie posądził. Teraz odsunięto mnie od pracy, ale ja się absolutnie do tych zarzutów nie przyznaję. To są pomówienia. - mówiła w 2025 roku, dodając, że liczy na uniewinnienie.