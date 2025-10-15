Nożem zaatakował matkę i jej partnera

Powiat wadowicki (Małopolska) Źródło: Google Earth

Jak poinformowali prokuratorzy z Wadowic, młody 24-letni mężczyzna był pijany, doszło do awantury, usiłując zabić matkę i jej partnera, zadał im z dużą siłą ciosy nożem w okolice głowy i szyi. Ofiary zdołały się obronić.

Rzeczniczka wadowickiej policji podała, że 61-letnią matkę zranił w rękę, a jej 45-letniego partnera w głowę.

- Poszkodowani trafili do szpitala, gdzie lekarze udzielili im pomocy - poinformowała w środę aspirant sztabowa Agnieszka Petek, rzeczniczka policji w Wadowicach.

Napastnik po zatrzymaniu usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Wadowicki sąd rejonowy na wniosek prokuratury zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

- Kodeks karny przewiduje za usiłowanie zabójstwa taką samą karę jak za zabójstwo, czyli na okres nie krótszy niż osiem lat, karę 25 lat pozbawienia wolności, a nawet karę dożywotniego więzienia - poinformowała rzeczniczka wadowickiej policji.