Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Nożem zaatakował matkę i jej partnera

Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Powiat wadowicki (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Zarzuty usiłowania zabójstwa matki i jej znajomego usłyszał 24-latek z Wadowic. Pijany mężczyzna zaatakował ich nożem. Grozi mu od ośmiu lat więzienia do dożywocia. Sąd zgodził się na aresztowanie go na trzy miesiące.

Jak poinformowali prokuratorzy z Wadowic, młody 24-letni mężczyzna był pijany, doszło do awantury, usiłując zabić matkę i jej partnera, zadał im z dużą siłą ciosy nożem w okolice głowy i szyi. Ofiary zdołały się obronić.

Rzeczniczka wadowickiej policji podała, że 61-letnią matkę zranił w rękę, a jej 45-letniego partnera w głowę.

- Poszkodowani trafili do szpitala, gdzie lekarze udzielili im pomocy - poinformowała w środę aspirant sztabowa Agnieszka Petek, rzeczniczka policji w Wadowicach.

Napastnik po zatrzymaniu usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Wadowicki sąd rejonowy na wniosek prokuratury zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

- Kodeks karny przewiduje za usiłowanie zabójstwa taką samą karę jak za zabójstwo, czyli na okres nie krótszy niż osiem lat, karę 25 lat pozbawienia wolności, a nawet karę dożywotniego więzienia - poinformowała rzeczniczka wadowickiej policji. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaWadowicePolicja
Czytaj także:
imageTitle
Kolejni protestujący podczas Vuelty mogą się spodziewać dotkliwych kar
Najnowsze
miss indie konkurs shutterstock_1795721233
Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji
Polska
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
Prokuratura o psach, które śmiertelnie pogryzły 46-latka i ich właścicielu
Lubuskie
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
BIZNES
Pożar hostelu w Pszowie
Próbowano wodą gasić płonący olej, zginęło pięć osób. Decyzja prokuratury
Katowice
imageTitle
Solskjaer na ratunek reprezentacji Szwecji?
EUROSPORT
piasek woda podkast
Niecodzienna sytuacja w studiu "Podcastu politycznego"
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krok w stronę "standardów wolności słowa". Jest projekt
Polska
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska i premier Donald Tusk
Tak chcą zmienić ustawę o lasach
Tomasz Słomczyński
Puszcza Białowieska
"Instrumentalnie wykorzystani". Jak ministerstwo rozmawia z ekologami. I czy w ogóle
Tomasz Słomczyński
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy
WARSZAWA
Tel Awiw, Izrael
Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
Nowotwory głowy i szyi
"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów może mówić
Zdrowie
imageTitle
Polski piłkarz na liście 60 największych talentów na świecie
EUROSPORT
Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Sołtys Barcic: powiem to otwarcie, system nie zadziałał
Kraków
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
BIZNES
Wypadek w Szymbarku
Wjechał w grupę ludzi, zginęła 19-latka. Wyrok
Trójmiasto
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
WARSZAWA
Szczepienia wyeliminowały wiele groźnych chorób (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa chorych na krztusiec. W tym mieście będą bezpłatne szczepienia
Kraków
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
METEO
kobieta z telefonem
E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?
Zdrowie
imageTitle
Pokonał brata i nie wytrzymał. "Chodzi o coś więcej niż tenis"
EUROSPORT
Zlikwidowano laboratorium mefedronu
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali osiem osób
Kraków
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
WARSZAWA
Związki partnerskie
Zapowiedź w sprawie związków partnerskich. "Przemyślany projekt"
Polska
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
BIZNES
Dwóch zatrzymanych w sprawie wyłudzenia od seniora ponad 1,2 mln zł
Zaufał "brokerom", stracił ponad milion złotych
Olsztyn
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o przyszłości Mejzy
Polska
Karol Nawrocki
"To nie są kurtuazyjne rozmowy". Kulisy spotkań Nawrockiego
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica