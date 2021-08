Skoczył, by ratować swojego psa, jego też porwała rzeka. Bartoszowi pomogli strażacy, ale Adi zaginął

Mieszkaniec Wadowic od tygodnia szuka swojego psa Adiego, którego porwała rzeka Skawa. Mężczyzna wskoczył do wody, by ratować czworonoga, ale nurt był zbyt silny. Nie mógł wyjść sam na brzeg. Pomogli mu strażacy.

10 sierpnia opisywaliśmy dramatyczną sytuację z Wadowic. 26-latek wraz ze swoim ojcem i dwoma psami byli na spacerze w rejonie rzeki. – Jeden z nich się zerwał ze smyczy i wskoczył do rzeki. Chciałem go stamtąd wyciągnąć, więc wbiegłem do wody za nim, okazało się jednak, że nurt był zbyt silny – opowiada Bartosz Kukla.