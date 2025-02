W walentynki staranował "serduszko" na nakrętki

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy i Rosji generała Keitha Kellogga. Po spotkaniu prezydent wygłosił oświadczenie. - Spodziewam się, że dojdzie do przynajmniej przerwania walk i, mam nadzieję, że zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę - powiedział. - Zostaliśmy zapewnieni, że nie ma absolutnie żadnych zamiarów amerykańskich co do tego, żeby obniżać aktywność w naszej części Europy - dodał.