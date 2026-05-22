Kraków Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi Oprac. Mateusz Czajka |

Źródło zdj. gł.: KMP w Krakowie

Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała zdjęcie 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Nastolatka nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi, które odbyło się w czwartek 21 maja.

Dziewczynka ma 161 cm wzrostu, blond włosy długie do łopatek. Ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy długie za kolano. Założyła czarno-białe buty. Jak podaje policja prawdopodobnie ma przy sobie czarną torebkę z kolorowymi przypinkami.

"Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112" - informuje w komunikacie Anna Wolak – Gromala z Zespołu Prasowo - Informacyjnego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat Źródło zdjęcia: KMP w Krakowie