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Bukowina Tatrzańska

O krok od tragedii. "Drzewo przeleciało mi przed nosem, kolegę zmiotło z roweru"

Na jadących rowerzystów spadło drzewo
Drzewo przewróciło się na jadących rowerzystów
Źródło wideo: TVN24.pl
Źródło zdj. gł.: Jarosław Pełczyński
W Bukowinie Tatrzańskiej spróchniałe drzewo spadło na chodnik i jezdnię. Raniło dwóch rowerzystów i uderzyło w przejeżdżający samochód. Od tragedii dzieliły centymetry. Rowery są zniszczone, a rowerzyści do domów wrócą pociągiem.

Do zdarzenia doszło w sobotę w Bukowinie Tatrzańskiej. - Drzewo spadło na jeden pas jezdni trafiając przy tym dwóch rowerzystów i samochód osobowy. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego rowerzyści w wieku 60 i 53 lat nie wymagali hospitalizacji. W samochodzie osobowym brak poszkodowanych - przekazał kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.

Na jadących rowerzystów spadło drzewo
Na jadących rowerzystów spadło drzewo
Źródło zdjęcia: KP PSP w Zakopanem

Rowerzyści Jarosław Pełczyński i Mariusz Augustyniak jechali z Przemyśla do Zakopanego, dzisiaj mieli być w Nowym Targu.

- Dosłownie przeleciało to drzewo mi przed samym nosem i uderzyło tu, spadło na przednie koło i na moje udo, natomiast kolegę, ta kłoda sama zmiotła z roweru i przycisnęła rower, a nie jego. Mieliśmy naprawdę dużo szczęścia - powiedział przed kamerą TVN24 Jarosław Pełczyński.

Oba rowery są całkowicie zniszczone. Pan Mariusz został uderzony przez spadający pień. - Uderzyło mnie i wyrzuciło z roweru. I na szczęście, że wyrzuciło mnie z roweru, a później dopiero przygniotło rower - opowiada jeden z rannych rowerzystów.

Od tragedii dzieliły centymetry
Od tragedii dzieliły centymetry
Źródło zdjęcia: Jarosław Pełczyński

Rowerzyści jechali z Przemyśla do Zakopanego wzdłuż granicy. Teraz ich rowery są całkowicie zniszczone, więc do domu będą musieli wrócić inaczej. - Musimy zorganizować transport, żeby dostać się z rowerami do dworca. Potem pojedziemy pociągiem - mówią. - Zobaczymy jeszcze w serwisie, czy da się coś z tych rowerów uratować - dodają.

Rowery są całkowicie zniszczone
Rowery są całkowicie zniszczone
Źródło zdjęcia: KP PSP w Zakopanem
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MałopolskaStraż pożarnaDrzewaroweryPolicjaWypadkiPrzemyśl
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