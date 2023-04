Szukali go w całej Europie, ukrywał się w Holandii. Od policji odebrał "darmowy bilet" i wrócił do Polski

42-letni mieszkaniec Ustrzyk Dolnych (woj. podkarpackie) był poszukiwany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która handlowała narkotykami. Został zatrzymany w Holandii. Ukrywał się przez pięć lat. Po ekstradycji do Polski, trafił do zakładu karnego.

Mężczyźnie zarzucano, że w okresie od maja 2012 roku do czerwca 2016 roku kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków m.in. marihuany, amfetaminy i kokainy. - Jak ustalono, po rozbiciu grupy przestępczej, mężczyzna miał wyjechać z naszego kraju - przekazała policjantka.

Szukali go w całej Europie, ukrywał się w Holandii

Odebrał "darmowy bilet"

- Mężczyzna został także wytypowany przez rzeszowskich funkcjonariuszy do ogólnokrajowej akcji "Darmowy bilet od policji dla …", jak też do umieszczenia jego wizerunku na stronie toplisty policji. Ich żmudna praca doprowadziła do zatrzymania 42-latka - przekazała Wrona.