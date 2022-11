Audyt skarbówki w Ustrzykach Dolnych. Burmistrz zakazał tam podręcznika do HiT-u

Zaproszenie dla ministra

Romowicz w sierpniu zakazał korzystania z podręcznika autorstwa prof. Roszkowskiego. Zrobił to jako pierwszy samorządowiec w Polsce. Zaprosił też do swojej gminy ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Polityk miał między innymi odwiedzić Hoszów w Bieszczadach, gdzie mieści się najmniejsza szkoła w gminie. Romowicz tłumaczył, że chciał w ten sposób pokazać ministrowi, jak naprawdę funkcjonuje oświata.

RMF FM podaje, że początkowo minister zapowiedział swoją wizytę na 13 września. Jednak do dziś nie doszła ona do skutku.

- Myśmy wysyłali ciągle maile do ministerstwa o termin wizyty - i tak w kółko ten sam mail. Aż w końcu w piątek otrzymaliśmy telefon, że wizyta w Rzeszowie to jest właśnie ta wizyta pana ministra u mnie. I pani mnie zaprasza do Rzeszowa na to spotkanie. Po tamtym już zaprzestaliśmy wysyłania maili, bo to jest po prostu bez sensu - mówi radiu burmistrz. Dodaje jednocześnie, że jego zaproszenie dla ministra Czarnka jest wciąż aktualne.