Kraków Ulicami odbywał się nielegalny wyścig. Prokuratura o śmiertelnym wypadku na przejściu Oprac. Piotr Krysztofiak |

Prokuratura o tragicznym wypadku w Nowym Sączu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: brd24.pl

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Do tragedii doszło w sobotę po południu na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu.

- Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia pieszego przez kierującego samochodem marki Volkswagen. W wyniku tego zdarzenia pieszy, 50-letni mieszkaniec Nowego Sącza, poniósł śmierć na miejscu – mówiła Justyna Basiaga, oficer prasowa nowosądeckiej policji.

Nielegalny wyścig ulicami miasta

Prokuratura w Nowym Sączu przekazała, że w mieście odbywał się nielegalny wyścig i brał w nim udział 21-latek, który potrącił mężczyznę.

Śmiertelny wypadek w Nowym Sączu Źródło: TVN24

- Prokurator rejonowy w Nowym Sączu wszczął śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego ulicami Nowego Sącza. Jak ustalono na obecnym etapie postępowania, 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła niemniej niż 120 km na godzinę - przekazała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.

- Bezpośrednio po zdarzeniu kierujący samochodem został zatrzymany. Został zbadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania wskazuje, że był trzeźwy, mężczyźnie pobrano również krew do dalszych badań toksykologicznych - dodała prokurator.

Zatrzymany drugi mężczyzna

Prokurator przekazała też, że w wyniku przeprowadzonych czynności ustalono i zatrzymano też 20-letniego mieszkańca Nowosądecczyzny. - To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym. Natomiast czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone jutro. Na dzisiaj natomiast zaplanowano czynności z zatrzymanym 21-latkiem, któremu zostaną przedstawione zarzuty, a następnie prokurator podejmie decyzję odnośnie środków zapobiegawczych. Natomiast o treści zarzutów będziemy informować po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny - poinformowała rzeczniczka prasowa prokuratury w Nowym Sączu.