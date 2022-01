Udzielali pożyczek, potem odbierali domy. Jeden z liderów grupy po wyroku zniknął. Znaleźli go "łowcy głów"

Przejmowali domy i działki

Trop prowadził na Podhale

Policjanci trafili na trop prowadzący do jednej z posesji na Podhalu, gdzie poszukiwany ukrywał się najprawdopodobniej od kilku miesięcy. Objęli obserwacją budynek mieszkalny i przyległy teren. W czwartek około godz. 20, gdy z garażu wyjeżdżało audi, przystąpili do działania. Zatrzymali 50-letniego kierującego tym pojazdem. Równocześnie weszli do domu, gdzie na piętrze zatrzymali poszukiwanego lidera gangu. 51-latek oglądał telewizję, był zaskoczony odkryciem jego kryjówki i policyjną akcją, nie stawiał oporu. Policjanci rozpoznali go, pomimo iż nieco zmienił wizerunek. Obaj zatrzymani zostali przewiezieni do małopolskiej komendy.