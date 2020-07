Uderzył w samochód i ogrodzenie, chciał się "dogadać". Kierowca ciągnika był pijany

2,6 promila

To nie wszystko. Stan ciągnika, którym jechał mężczyzna, pozostawiał wiele do życzenia. - Mundurowi stwierdzili między innymi niesprawność układu kierowniczego, co w połączeniu ze stanem psychofizycznym kierującego mogło doprowadzić do tragedii. W tym przypadku skończyło się na uszkodzeniu zaparkowanego przy ogrodzeniu auta i samego ogrodzenia – mówi rzecznik.